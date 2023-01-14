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رياضة

كلوب: أداء "ليفربول" أمام برايتون هو الأسوأ منذ قيادتي للفريق

Lebanon 24
14-01-2023 | 23:00
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عبر مدرب ليفربول يورغن كلوب عن الاستياء من أداء فريقه، خلال الهزيمة المذلة 0-3 من برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي، واعتبرها الأسوأ على الاطلاق منذ توليه القيادة.
وأحرز الجناح سولي مارش هدفين وصنع الثالث خلال هيمنة برايتون على اللقاء منذ البداية حتى النهاية، بينما عجز ليفربول عن تشكيل هجمة واحدة منظمة.
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وقال كلوب الغاضب: "أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون على مباراة ممتازة أمام منافس سيء، لم يكن الفريق جيداً اليوم، ولا يمكنني تذكر أي فترة جيدة باللقاء".
وأضاف: "اللعب بشكل أفضل من اليوم مسألة سهلة لأن هذا أسوأ ما يمكن، لا أتذكر مباراة أسوأ لنا".
وواصل: "لم تكن هناك مؤشرات على هذا الأداء قبل المباراة، لكن هذا ربما يحدث أحيانا، لم يكن هناك ما دفعني للتفكير في ذلك أمس".
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