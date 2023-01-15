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رياضة

بعد لوريس.. حارس منتخب فرنسا الثاني يعتزل اللعب الدولي

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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أعلن الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا اعتزاله الدولي بعمر السابعة والثلاثين، بعد إحرازه لقب مونديال 2018، ووصافة 2022 حارسا بديلا للقائد هوغو لوريس.
وقال حارس رين في مؤتمر صحفي: "اليوم، ينتهي مشواري مع منتخب فرنسا".
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وأشار حارس مارسيليا السابق الذي حمل ألوان منتخب "الديوك" في 35 مباراة دولية، أن القرار "اتخذ في نهاية مونديال قطر 2022 الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.
وقال مانداندا: "عشت لحظات كبيرة مع منتخب فرنسا، وكنت محظوظا وسعيدا لقطع كل تلك اللحظات. لكن بعمر السابعة والثلاثين، أعتقد أنه الوقت المناسب لمنح الفرصة لآخرين، في وقت يأتي الكثير من الشبان بنوعيات مرتفعة".
ويأتي اعتزال مانداندا بعد خمسة أيام من الاعتزال الدولي لحارس منتخب فرنسا الأساسي لوريس. (روسيا اليوم)
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