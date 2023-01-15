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رياضة

ملايين الدولارات تختفي من حساب العداء الجامايكي بولت!

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:00
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تعرض أسطورة ألعاب القوى السابق أوسين بولت الذي تعرّض بحسب عدة تقارير لعمية احتيال ضخمة قد تتسبب بخسارته ملايين الدولارات.
 
 
وفتحت السلطات الجامايكية تحقيقاً مع شركة "ستوكس أند سيكيوريتيز ليميتد" الذي استثمر فيها بولت.
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وكانت هيئة الخدمات المالية في جامايكا أعلنت أنها وضعت الشركة تحت رقابة مشدّدة طوال مدة التحقيق.
وقال نوجنت ووكر وكيل أعمال بولت لوسيلة الإعلام "جامايكا غلينر" أن "العداء المعتزل استثمر أمواله في هذه الشركة قبل أكثر من عشر سنوات، مضيفاً: "اتخذت كل التدابير لمعرفة نهاية هذه القصة"،
 
 
وأكد أن حامل ثماني ذهبيات أولمبية قد لاحظ حالات غريبة في حسابه.
أضاف ووكر: "يتم تفحص محفظة (استثماراته) بالكامل". وبحسب الصحيفة، اختفت ملايين الدولارات من حساب بولت.
 
واعتزل بولت عام 2017 بعد عقد من الهيمنة على سباقات المسافات القصيرة في ألعاب القوى أحرز فيها 8 ذهبيات أولمبية و11 لقباً في بطولة العالم، وهو لا يزال يستحوذ الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 و200م. (العربية)
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