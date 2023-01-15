Advertisement

رياضة

رالي دكار.. القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1028988-638093840163629063.jpg
Doc-P-1028988-638093840163629063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام بالسعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع تواليا.

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حل الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثا متأخرا بفارق 1:1.13 ساعة.
Advertisement

وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من دون أن ينجح أي سائق في مقارعته، ليتوج القطري البالغ 52 عاما باللقب للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022

في المقابل، حل لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:28 | 2023-01-15
16:00 | 2023-01-15
11:00 | 2023-01-15
08:00 | 2023-01-15
05:30 | 2023-01-15
05:00 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website