تونسي يطيح بأساطير السباحة.. ويتألق في بطولة دولية

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فرض السباح والبطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي نفسه نجما لمسار ملتقى "نوكسفيل" الدولي للسباحة الذي تجري منافساته بالولايات المتحدة وذلك بعد أن توج بثلاث ميداليات في السباقات الثلاثة التي خاضها.وفي مستهل مشاركته في ملتقى "نوكسفيل"، الذي يعد بطولة دولية تأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024، حقق الحفناوي الخميس الماضي ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة، حيث أنهى السباق، متصدرا في توقيت قدره 7 دقائق و53 ثانية و10 أجزاء بالمئة.الإطاحة بأبطال السباحةوتفوق السباح التونسي على أبطال عالميين وأولمبيين وهم البطل الأولمبي بوبي فينك الذي حل ثانيا بزمن قدره 7 دقائق و56 ثانية، وتشارلي كلارك في المركز الثالث بزمن قدره 7 دقائق و58 ثانية أما بطل العالم السابق كيران سميث فقد أنهى السباق في المرتبة الرابعة.وفي سباقه الثاني بملتقى الولايات المتحدة الذي يعد من أبرز المسارات في بطولة العالم للسباحة، توج الحفناوي بذهبية ثانية والتي كانت في سباق 400 متر سباحة حرة عندما تفوق من جديد على بطل العالم 2022 الأمريكي كيران سميث منهيا السباق في توقيت قدره بتوقيت 3 دقائق و47 ثانية و41 جزء بالمئة.كما نجح البطل الأولمبي التونسي، فجر الأحد، في إحراز الميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة بعد أن حل في المركز الثاني خلف صراع شرس مع البطل الأولمبي، الأميركي بوبي فينك.وشهد السباق الأخير تنافسا شديدا ومثيرا، حسمه السباح الأميركي بفارق أجزاء من الثانية إذ أنهى المنافسة بزمن قدره 15 دقيقة و6 ثوان و53 جزء بالمئة في حين حقق التونسي الحفناوي توقيتا قدره 15 دقيقة و7 ثوان و7 أجزاء بالمئة.وبإحرازه ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، جدد البطل الأولمبي، وصانع الإنجاز اللافت في أولمبياد طوكيو في يوليو من العام 2021 العهد مع الإبداع معلنا استعداده للحفاظ على تتويجه الأولمبي وذلك بعد أن ضمن تأهله للألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024.واحتفت وزارة الرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالإنجاز الجديد للحفناوي والذي يعد بحسب المتابعين تتويجا مستحقا ومفخرة لا فقط لرياضة السباحة وإنما لتونس بشكل عام خصوصا أنه جاء على حساب أعتى السباحين وأبرزهم في العالم.ووصفت اللجنة التونسية الأولمبية إنجاز الحفناوي بأنه "تحد جديد وكسب كبير لتونس" مشددة على أنها ستواصل دعم وتشجيع البطل في المشاركات المقبلة.