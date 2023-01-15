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وتسيد برشلونة المباراة على مدار الـ90 دقيقة، وفرض نجومه سيطرتهم المطلقة على مجريات الأمور.وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون ردّ عبر لاعب وسطه الإسباني غافي عند الدقيقة 33 ومهاجمه البولندي روبرت ليفانوفسكي عند الدقيقة 45.وواصل نادي برشلونه سيطرته في الشوط الثاني وحسم المباراة بهدف سجله اللاعب الشاب غافي عند الدقيقة 69، قبل أن يسجّل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما هدف حفظ ماء الوجه عند الدقيقة 93.