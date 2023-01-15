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رياضة
انتصارٌ جديد.. برشلونة يفوز على "ريال مدريد" ويُتوّج بـ"كأس السوبر الإسباني"
Lebanon 24
15-01-2023
|
16:28
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توّج نادي برشلونة الإسباني بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعدما أحرز بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه بنتيجة 3-1 على غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
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وتسيد برشلونة المباراة على مدار الـ90 دقيقة، وفرض نجومه سيطرتهم المطلقة على مجريات الأمور.
وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون ردّ عبر لاعب وسطه الإسباني غافي عند الدقيقة 33 ومهاجمه البولندي روبرت ليفانوفسكي عند الدقيقة 45.
وواصل نادي برشلونه سيطرته في الشوط الثاني وحسم المباراة بهدف سجله اللاعب الشاب غافي عند الدقيقة 69، قبل أن يسجّل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما هدف حفظ ماء الوجه عند الدقيقة 93.
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