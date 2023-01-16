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رياضة

رين يسدي خدمة للانس بهزيمة جديدة لسان جيرمان

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:00
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تقلصت صدارة باريس سان جيرمان لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثلاث نقاط بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه ستاد رين.

وحسم رين فوزه التاسع على التوالي على أرضه في دوري الأضواء وهو رقم قياسي له بفضل هدف هماري توري في الشوط الثاني ليكبد ضيفه الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري.
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وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة من 19 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس ثاني الترتيب والذي انتصر 1-صفر على أوكسير السبت.

ويأتي أولمبيك مرسيليا ثالثا وله 42 نقطة عقب تغلبه أمس السبت 3-1 على تروا.

ورغم الفوز تراجع رين، الذي يملك 37 نقطة، إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو الذي سحق ضيفه أجاكسيو 7-1 بفضل ثلاثية وسام بن يدر في وقت سابق من الأحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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