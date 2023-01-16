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رياضة

"خليجي 26"... أواخر عام 2024 في هذه الدولة

Lebanon 24
16-01-2023 | 05:00
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أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، أن خليجي 26 ستقام في الكويت في كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن فكرة جديدة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً بخصوص آلية الاستضافات القادمة للبطولة.
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وأضاف خلال مؤتمر صحافي، الأحد، على هامش بطولة "خليجي 25" المقامة في العراق: "النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024، ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيتم الإعلان عنها واعتقد ستلاقي ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة".

وأشار إلى أن "تحديد أواخر عام 2024 لإقامة "خليجي 26" حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك الموعد يساعد في إنجاح البطولة المقبلة".

كما تعهد بالعمل على تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم تسهيلات أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات المقبلة بعدما حقق نجاحاً كبيراً في إنجاح "خليجي 25".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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