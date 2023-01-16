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رياضة
نجل كريستيانو رونالدو يلتحق بأكاديمية "مهد" في الرياض
Lebanon 24
16-01-2023
|
08:00
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يترقب محبو كرة القدم أول مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي، في مقابل ذلك فإن نجله "جونيور" بدأ يتلمس طريقه في الملاعب السعودية مع فرق الناشئين.
وعلى غير العادة عندما كان "جونيور" يلعب في نفس النادي سواء في ريال مدريد، يوفنتوس ومانشستر يونايتد فإن الأمور ستختلف هذه المرة في تجربته السعودية.
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أكدت مصادر صحافية سعودية أن ابن كريستيانو رونالدو سيلعب في فريق الناشئين بأكاديمية "مهد" والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطور المواهب في جميع المناطق بداية من سن السادسة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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