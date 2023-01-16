إختفاء ملايين الدولارات من حساب العداء يوسين بولت

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يقوم قسم التحقيقات المالية ولجنة الخدمات المالية في جامايكا بالتحقيق في اختفاء ملايين الدولارات من الحساب الاستثماري للعداء يوسين بولت.وأصدر بولت الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات بيانا صحفيا قال فيه: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث".وتابع البيان: "يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات، ويجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".وأوضحت صحيفة "ديلي ستار "البريطانية أن موظفا سابقا في المؤسسة الاستثمارية التي فقد فيها بولت جزءا من أمواله متورط في عملية السطو الكبيرة.وبحسب موقع "فوربس" جمع بولت في عامه الأخير في المضماير الرياضية قبل الاعتزال في عام 2017 أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني (30 مليونا و577 ألف دولار تقريبا)، فيما قدر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العداء الشهير بـ 74 مليون إسترليني (90 مليونا و500 ألف دولار). (روسيا اليوم)