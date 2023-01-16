14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إختفاء ملايين الدولارات من حساب العداء يوسين بولت
Lebanon 24
16-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم قسم التحقيقات المالية ولجنة الخدمات المالية في جامايكا بالتحقيق في اختفاء ملايين الدولارات من الحساب الاستثماري للعداء يوسين بولت.
وأصدر بولت الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات بيانا صحفيا قال فيه: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث".
Advertisement
وتابع البيان: "يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات، ويجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".
وأوضحت صحيفة "ديلي ستار "البريطانية أن موظفا سابقا في المؤسسة الاستثمارية التي فقد فيها بولت جزءا من أمواله متورط في عملية السطو الكبيرة.
وبحسب موقع "فوربس" جمع بولت في عامه الأخير في المضماير الرياضية قبل الاعتزال في عام 2017 أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني (30 مليونا و577 ألف دولار تقريبا)، فيما قدر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العداء الشهير بـ 74 مليون إسترليني (90 مليونا و500 ألف دولار). (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
Lebanon 24
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
13:22 | 2023-01-15
15/01/2023 01:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
15:43 | 2023-01-15
15/01/2023 03:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
15:11 | 2023-01-15
15/01/2023 03:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
11:50 | 2023-01-15
15/01/2023 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2023-01-16
16/01/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:09 | 2023-01-16
النصر يقترب من التعاقد مع زميل رونالدو في ريال مدريد.. من هو؟
09:22 | 2023-01-16
على طريقة ميسي.. ناصر العطية يلبس "البشت" لدراج أرجنتيني بعد حصده اللقب (فيديو)
08:00 | 2023-01-16
نجل كريستيانو رونالدو يلتحق بأكاديمية "مهد" في الرياض
05:00 | 2023-01-16
"خليجي 26"... أواخر عام 2024 في هذه الدولة
02:00 | 2023-01-16
رين يسدي خدمة للانس بهزيمة جديدة لسان جيرمان
00:48 | 2023-01-16
يُعد جناحا ملكيا.. هذه مواصفات مقر إقامة رونالدو وعائلته في أطول برج بالرياض
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
16/01/2023 18:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
16/01/2023 18:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
16/01/2023 18:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact