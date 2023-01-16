ليبرون جيمس يدخل التاريخ بـ38 ألف نقطة

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أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 38 ألف نقطة في مسيرته، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم كريم عبد الجبار.وبات جيمس الفائز باللقب أربع مرات والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي للمسابقة أربع مرات أيضا في طريقه لتحطيم الرقم القياسي للاعب كريم عبد الجبار لاعب ليكرز السابق البالغ 38387 نقطة في الأسابيع المقبلة.ويتأخر جيمس الآن بفارق 363 نقطة عن عبد الجبار، وبناء على متوسط تسجيله للنقاط، فإنه من المتوقع أن يحطم الرقم القياسي قبل مباراة كل نجوم المسابقة الشهر المقبل. (سكاي نيوز)