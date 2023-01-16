14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما مصير كريم بنزيما مع ريال مدريد؟
Lebanon 24
16-01-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن ريال مدريد قرر تمديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما حتى 2024.
وأوضح الراديو على موقعه الرسمي أن بنزيما اتفق مع ريال مدريد على استمراره مع الفريق حتى حزيران 2024، مشيراً إلى أنه عقب اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا يرغب في مواصلة مشواره والاعتزال بقميص ريال مدريد. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-16
16/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2023-01-16
16/01/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
13:04 | 2023-01-16
16/01/2023 01:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّة تُبهر لجنة تحكيم "Sweden's Got Talent"... شاهدوا كيف غنّت (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيّة تُبهر لجنة تحكيم "Sweden's Got Talent"... شاهدوا كيف غنّت (فيديو)
05:15 | 2023-01-16
16/01/2023 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟
Lebanon 24
بشأن تدهوّر سعر الليرة... ماذا كشفت مصادر عن إجتماع المجلس المركزيّ لمصرف لبنان؟
09:06 | 2023-01-16
16/01/2023 09:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-01-16
هل تورط رونالدو بفضائح يوفنتوس المالية؟
14:00 | 2023-01-16
ليبرون جيمس يدخل التاريخ بـ38 ألف نقطة
11:36 | 2023-01-16
العراق يهزم قطر.. ويبلغ نهائي "خليجي 25"
11:00 | 2023-01-16
إختفاء ملايين الدولارات من حساب العداء يوسين بولت
10:09 | 2023-01-16
النصر يقترب من التعاقد مع زميل رونالدو في ريال مدريد.. من هو؟
09:22 | 2023-01-16
على طريقة ميسي.. ناصر العطية يلبس "البشت" لدراج أرجنتيني بعد حصده اللقب (فيديو)
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
17/01/2023 02:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
17/01/2023 02:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
17/01/2023 02:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact