Advertisement

رياضة

ما مصير كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1029289-638094728100729567.jpg
Doc-P-1029289-638094728100729567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن ريال مدريد قرر تمديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما حتى 2024.

وأوضح الراديو على موقعه الرسمي أن بنزيما اتفق مع ريال مدريد على استمراره مع الفريق حتى حزيران 2024، مشيراً إلى أنه عقب اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا يرغب في مواصلة مشواره والاعتزال بقميص ريال مدريد. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-16
14:00 | 2023-01-16
11:36 | 2023-01-16
11:00 | 2023-01-16
10:09 | 2023-01-16
09:22 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website