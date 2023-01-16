ما مصير كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن ريال مدريد قرر تمديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما حتى 2024.



وأوضح الراديو على موقعه الرسمي أن بنزيما اتفق مع ريال مدريد على استمراره مع الفريق حتى حزيران 2024، مشيراً إلى أنه عقب اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا يرغب في مواصلة مشواره والاعتزال بقميص ريال مدريد. (روسيا اليوم)

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