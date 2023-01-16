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رياضة
العراق يهزم قطر.. ويبلغ نهائي "خليجي 25"
Lebanon 24
16-01-2023
|
11:36
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خطف المنتخب العراقي لكرة القدم إحدى بطاقتي الوصول إلى المباراة النهائية لخليجي 25 بفوزه على نظيره القطري 2-1، الاثنين، على استاد البصرة الدولي، وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.
وسجل للعراق إبراهيم بايش (20) وأيمن حسين (44)،وعمرو سراج (30) لقطر.
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وسيلتقي العراق في النهائي المقرر الخميس المقبل، مع الفائز من مباراة البحرين حاملة اللقب وعمان، التي تقام لاحقا اليوم.
وسبقت انطلاق المباراة دقيقة صمت تكريما لارواح عدد من المشجعين قضوا في حادث سير مروي بين محافظتي الناصرية والبصرة، حيث كانوا متوجهين لحضور مباراة العراق وقطر.
وكانت المرة الخامسة التي يصل فيها المنتخبان الى دور نصف النهائي عبر تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس الخليج العربي، ومنذ اعتماد نظام المجموعتين بالنسخة السابعة عشرة في قطر 2004. (الحرة)
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