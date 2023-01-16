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رياضة

هل تورط رونالدو بفضائح يوفنتوس المالية؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 16:00
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نفت تقارير صحفية تورط نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في الفضائح المالية لنادي يوفنتوس الإيطالي، التي يتم التحقيق فيها منذ عام 2021. 


وكانت تقارير في إيطاليا قد أشارت إلى أن رونالدو وقع اتفاقية سرية مع يوفنتوس في عام 2020، تضمن تنازله عن 19 مليون يورو من راتبه، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم إعطاؤها له لاحقا. 
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هذا وأفادت قناة "راي 3" الإيطالية"، مساء اليوم في تقرير وثائقي، بأن المحققين يولون اهتماما وثيقا بالبيانات والتفاصيل المتعلقة بالصفقات التي أبرمها النادي، وخاصة الشروط في عقوده التي أبرمها مع النجم البرتغالي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والذي وفد إلى تورينو بصيف 2018 قبل أن يغادر في صيف 2021.


كما أشار التقرير إلى أن محامياً مقرباً من اللاعب، لم تحدد القناة هويته، كشف عن أن "عقد التنازل عن الـ19 مليونا موجود بالفعل، لكن النادي فقط هو من وقع عليه، ورونالدو لم يوقعه"، بحسب ما نقل موقع  "فوتبول إيطاليا". 


وكان مجلس إدارة نادي يوفنتوس قد تقدم باستقالة جماعية شملت أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد في نوفمبر الماضي، "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة إلى التحقيق المفتوح حاليًا بحق النادي.


ومنذ 2021، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقًا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.
 
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