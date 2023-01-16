Advertisement

رياضة

سبّاح عربي يخطف الأنظار في منافسات عالمية.. تعرّفوا اليه

Lebanon 24
16-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1029418-638095026614956670.jpg
Doc-P-1029418-638095026614956670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطف سباح تونسي الأنظار خلال مشاركته في منافسات ملتقى "كنوكسفيل" بالولايات المتحدة بفوزه بثلاث ميداليات.


وأحرز أحمد أيوب الحفناوي (20 عاماً) الميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، متقدماً على البطل الأولمبي الأميركي بوبي فينك صاحب المركز الثاني، ومواطنيه شارلي كلارك وكيران سميث اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
Advertisement


ومن ثم حقق السباح التونسي إنجازا جديدا، يوم السبت الماضي، بفوزه بذهبية سباق 400 متر سباحة حرة، متقدما على بطل العالم 2022 كيران سميث.


وأنهى الحفناوي مشاركته في ملتقى "كنوكسفيل" بالتتويج بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر سباحة حرة، بعد صراع قوي مع البطل الأولمبي بوبي فينك حسمه الأخير بفارق أجزاء من الثانية.


وتؤكّد كل المؤشرات أن الحفناوي سيكون أفضل خليفة لمواطنه أسامة الملولي الملقب بـ"قرش المتوسط"، الذي سبق له أن توج بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى 4 ميداليات ذهبية في بطولات العالم.


يذكر أن السباح التونسي فجر مفاجأة كبيرة في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بفوزه بذهبية سباق 400 متر سباحة حرة متقدما على الأسترالي جاك ماكلافلين، والأميركي كيران سميث، ليصبح عن عمر 18 عاماً أصغر بطل أولمبي عربي.


والتحق أحمد أيوب الحفناوي مؤخرا بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية ليواصل الدراسة، بجانب التدرب تحت إشراف مدربين عالميين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:02 | 2023-01-17
08:00 | 2023-01-17
05:00 | 2023-01-17
02:00 | 2023-01-17
01:32 | 2023-01-17
23:00 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website