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رياضة
سبّاح عربي يخطف الأنظار في منافسات عالمية.. تعرّفوا اليه
Lebanon 24
16-01-2023
|
23:00
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خطف سباح تونسي الأنظار خلال مشاركته في منافسات ملتقى "كنوكسفيل" بالولايات المتحدة بفوزه بثلاث ميداليات.
وأحرز أحمد أيوب الحفناوي (20 عاماً) الميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، متقدماً على البطل الأولمبي الأميركي بوبي فينك صاحب المركز الثاني، ومواطنيه شارلي كلارك وكيران سميث اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
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ومن ثم حقق السباح التونسي إنجازا جديدا، يوم السبت الماضي، بفوزه بذهبية سباق 400 متر سباحة حرة، متقدما على بطل العالم 2022 كيران سميث.
وأنهى الحفناوي مشاركته في ملتقى "كنوكسفيل" بالتتويج بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر سباحة حرة، بعد صراع قوي مع البطل الأولمبي بوبي فينك حسمه الأخير بفارق أجزاء من الثانية.
وتؤكّد كل المؤشرات أن الحفناوي سيكون أفضل خليفة لمواطنه أسامة الملولي الملقب بـ"قرش المتوسط"، الذي سبق له أن توج بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى 4 ميداليات ذهبية في بطولات العالم.
يذكر أن السباح التونسي فجر مفاجأة كبيرة في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بفوزه بذهبية سباق 400 متر سباحة حرة متقدما على الأسترالي جاك ماكلافلين، والأميركي كيران سميث، ليصبح عن عمر 18 عاماً أصغر بطل أولمبي عربي.
والتحق أحمد أيوب الحفناوي مؤخرا بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية ليواصل الدراسة، بجانب التدرب تحت إشراف مدربين عالميين.
المصدر:
روسيا اليوم
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