وسائل الإعلام الفرنسية تشن هجوماً لاذعاً على ليونيل ميسي.. والسبب؟

شنت وسائل الإعلام الفرنسية هجوماً لاذعاً على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وحمّلت وسائل الإعلام الفرنسية مسؤولية الخسارة إلى ليونيل ميسي، إلى جانب البرازيلي نيمار، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه النجمين في السقوط الثاني للنادي الباريسي في الموسم الحالي.

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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن "أداء باريس سان جيرمان يثير الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع تراجع مستوى نجومه الكبار، وفشلهم في تقديم أداء جيد بالمواجهة". وحمّلت وسائل الإعلام الفرنسية مسؤولية الخسارة إلى ليونيل ميسي، إلى جانب البرازيلي نيمار، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه النجمين في السقوط الثاني للنادي الباريسي في الموسم الحالي.وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن "أداء باريس سان جيرمان يثير الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع تراجع مستوى نجومه الكبار، وفشلهم في تقديم أداء جيد بالمواجهة".



أما صحيفة "LeParisien" فعلقت على أداء ميسي بالقول: "النجم الأرجنتيني قدم نصف موسم جيد فقط، لأنه كان يستعد لخوض منافسات مونديال قطر 2022".





وعن نيمار فقالت: "هل يدرك نيمار أنه من حيث الراتب وقيمة الشراء يعد الصفقة الأكثر فشلًا في تاريخ كرة القدم؟".