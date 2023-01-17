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رياضة

وسائل الإعلام الفرنسية تشن هجوماً لاذعاً على ليونيل ميسي.. والسبب؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:00
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شنت وسائل الإعلام الفرنسية هجوماً لاذعاً على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحمّلت وسائل الإعلام الفرنسية مسؤولية الخسارة إلى ليونيل ميسي، إلى جانب البرازيلي نيمار، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه النجمين في السقوط الثاني للنادي الباريسي في الموسم الحالي.
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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن "أداء باريس سان جيرمان يثير الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع تراجع مستوى نجومه الكبار، وفشلهم في تقديم أداء جيد بالمواجهة".

أما صحيفة "LeParisien" فعلقت على أداء ميسي بالقول: "النجم الأرجنتيني قدم نصف موسم جيد فقط، لأنه كان يستعد لخوض منافسات مونديال قطر 2022".


وعن نيمار فقالت: "هل يدرك نيمار أنه من حيث الراتب وقيمة الشراء يعد الصفقة الأكثر فشلًا في تاريخ كرة القدم؟".

وتأتي هذه الانتقادات التي تلاحق ميسي وسط معلومات تتحدث عن رغبة الهلال السعودي في الحصول على خدماته في صفقة قياسية، لمقارعة تعاقد النصر السعودي مؤخرًا مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.


ويرى البعض أن هجوم وسائل الإعلام الفرنسية على ميسي بمثابة رد فعل على فوزه بلقب مونديال قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني، إثر تخطي عقبة فرنسا، تحديدًا في المواجهة النهائية بركلات الترجيح. (win win)
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