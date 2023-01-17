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رياضة
موعد نهائي "خليجي 25".. والقنوات الناقلة
Lebanon 24
17-01-2023
|
08:00
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء يوم الخميس 19 كانون الثاني الجاري صوب ملعب البصرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لنهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" بين منتخبي العراق وعمان.
وتأهل منتخب العراق إلى نهائي "خليجي 25" إلى النهائي على حساب نظيره القطري إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.
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يذكر أن المنتخبين العراقي والعماني قصا شريط افتتاح البطولة، وتعادلا من دون أهداف، واحتلا المركزين الأول والثاني في جدول المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط لكل منهما على الترتيب، وتفوق "أسود الرافدين" بفارق الأهداف على الأحمر العماني.
ويبحث العراق عن لقبه الأول منذ عام 1988 والرابع في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).
بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي (2009 و2018)، ويبحث عن الثالث في العراق.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، قبل انطلاقتها، أنه سيتم بث مباريات كأس الخليج 2025 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية. (روسيا اليوم)
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