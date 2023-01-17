موعد نهائي "خليجي 25".. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء يوم الخميس 19 كانون الثاني الجاري صوب ملعب البصرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لنهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" بين منتخبي العراق وعمان.





وتأهل منتخب العراق إلى نهائي "خليجي 25" إلى النهائي على حساب نظيره القطري إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.

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