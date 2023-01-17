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رياضة

أكثر من مجرّد لعبة.. طفلة عراقية كفيفة تشاهد مباراة العراق بعيون والدتها

Lebanon 24
17-01-2023 | 01:32
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في كل مرّة تثبت كرة القدم أنها أكثر من مجرّد لعبة، فهي مشاعر مختلفة قبل أن تكون لعبة، وهذا ما أكدته طفلة العراق الكفيفة التي شاهدت مباراة العراق وقطر بعيون والدتها.
 
 
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مشهد الطفلة البريئة مع والدتها خطف أنظار وقلوب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. فتلك الأم "الحنونة" نقلت جمال ملعب "جذع النخلة" في البصرة الى طفلتها الكفيفة، وشرحت لها أحداث المباراة التي انتهت بتأهل العراق الى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) بعد فوزه 2-1 على قطر.
 
 
طفلة العراق أو كما أطلقوا عليها روّاد مواقع التواصل "ملكة خليجي 25"، ساندت مباراة منتخبها الوطني بكل فرح، وتابعت خطواته التي شرحتها لها والدتها القديرة بكل مرح.
 
 
 
كما وأعطت درساً لكل مشاهد، أنه يمكنك أن تتابع ما تحب بحواسك كافة، من دون أن تتكل على نظرك.

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