إستطلاع يُرشّح زيدان لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا... كم حصل من الأصوات؟

دعم الجمهور الفرنسي ترشيح زين الدين زيدان لخلافة نويل لو جريت في منصب رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا.

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وذكرت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية أن زيدان جاء في صدارة المرشحين لخلافة لو غريت، وحصل على 32% من أصوات الفرنسيين، بينما جاء ديدييه ديشامب في الترتيب الثاني بنحو 24%. (روسيا اليوم)