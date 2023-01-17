تصرّف لاعب ريال مدريد يُثير الجدل... ماذا فعل لغافي خلال المباراة مع برشلونة؟

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أثار لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس الجدل في المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة بثلاثية لهدف، يوم الأحد، بعدما شدّ شعر غافي.ووصفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها عبر موقعها الإلكترونة الحادثة بأنها من اللقطات المثيرة للجدل التي جرت في الكلاسيكو، عندما سحق برشلونة فريق ريال مدريد، وأضاف التقرير: التقطت الكاميرات شدّ شعر غافي من قبل سيبايوس بطريقة قوية من أجل الحصول على الكرة.وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أنه كان يجب طرد سيبايوس من اللقاء، إلا أن حكم تقنية الفيديو المساعد لم يتدخل. (العربية)