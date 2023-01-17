القيمة السوقية للاعبي منتخب المغرب تواصل الصعود بعد "مونديال قطر"

Advertisement

ارتفعت قيمة لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم في سوق الانتقالات بأكثر من 77% عقب مشاركتهم التاريخية في كأس العالم "قطر 2022" الأخير، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.وقالت الصحيفة إن "لاعبي المنتخب المغربي متواجدون على قائمة الشراء للعديد من الأندية، جميعهم دون استثناء، تم رفع قيمتهم في سوق الانتقالات بعد مونديال قطر".وأضافت: "بشكل عام، ارتفعت قيمة أسود الأطلس بمتوسط 77.2 % وزادت أسهم أسماء مثل أوناحي وأمرابط وشديرة أكثر من أسماء شهيرة مثل مبابي وجوليان ألفاريز وإنزو فرنانديز".وتابعت الصحيفة الإسبانية: "أحد الأندية الأكثر استفادة هو نادي أنجيه، الذي يتذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي حاليا، والذي يمكن أن يحصل على قيمة مالية كبيرة إذا باع أحد أكثر لاعبيه قيمة بعد مونديال قطر، عز الدين أوناحي".وحسب المصدر ذاته، فإن لاعب خط وسط أنجيه قدم عروضا مذهلة طوال البطولة وارتفعت قيمته السوقية من 3.50 مليون يورو إلى 15 مليون يورو، أي بزيادة 328.5 %، وهو رقم مذهل إذا اعتبرنا أن قيمة النجوم مثل جود بيلينغهام زادت بنسبة 10 % (من 100 مليون يورو إلى 110 مليون يورو).وأشارت "آس" إلى أن "لاعبا مغربيا آخر استفاد من كأس العالم هو سفيان أمرابط. حيث زادت قيمة لاعب فيورنتينا بشكل صاروخي، وبشكل أكثر دقة 150%".وبقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو قبل انطلاق البطولة في قطر، فإن احتمال انتقال أمرابط سيكلف ما لا يقل عن 25 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحيفة، موضحة أن اسمه يوجد على ردارات أندية مثل أتلتيكو مدريد، الذي أعار للتو جواو فيليكس إلى تشيلسي ولديه مكان لـ "نجم المغرب واكتشاف البطولة".وقالت الصحيفة: "أن المغرب نجح في تشكيل مجموعة من المواهب التي تمكنت معا من رفع قيمتها لتحريك سوق الانتقالات عن استحقاق"، مشيرة إلى أنه "بعد كأس العالم، سيبدأ أسود الأطلس الزئير أيضا في فترة الانتقالات". (روسيا اليوم)