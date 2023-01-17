Advertisement

رياضة

القيمة السوقية للاعبي منتخب المغرب تواصل الصعود بعد "مونديال قطر"

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1029577-638095567190188678.jpg
Doc-P-1029577-638095567190188678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت قيمة لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم في سوق الانتقالات بأكثر من 77% عقب مشاركتهم التاريخية في كأس العالم "قطر 2022" الأخير، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن "لاعبي المنتخب المغربي متواجدون على قائمة الشراء للعديد من الأندية، جميعهم دون استثناء، تم رفع قيمتهم في سوق الانتقالات بعد مونديال قطر".
Advertisement

وأضافت: "بشكل عام، ارتفعت قيمة أسود الأطلس بمتوسط 77.2 % وزادت أسهم أسماء مثل أوناحي وأمرابط وشديرة أكثر من أسماء شهيرة مثل مبابي وجوليان ألفاريز وإنزو فرنانديز".

وتابعت الصحيفة الإسبانية: "أحد الأندية الأكثر استفادة هو نادي أنجيه، الذي يتذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي حاليا، والذي يمكن أن يحصل على قيمة مالية كبيرة إذا باع أحد أكثر لاعبيه قيمة بعد مونديال قطر، عز الدين أوناحي".

وحسب المصدر ذاته، فإن لاعب خط وسط أنجيه قدم عروضا مذهلة طوال البطولة وارتفعت قيمته السوقية من 3.50 مليون يورو إلى 15 مليون يورو، أي بزيادة 328.5 %، وهو رقم مذهل إذا اعتبرنا أن قيمة النجوم مثل جود بيلينغهام زادت بنسبة 10 % (من 100 مليون يورو إلى 110 مليون يورو).

وأشارت "آس" إلى أن "لاعبا مغربيا آخر استفاد من كأس العالم هو سفيان أمرابط. حيث زادت قيمة لاعب فيورنتينا بشكل صاروخي، وبشكل أكثر دقة 150%".

وبقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو قبل انطلاق البطولة في قطر، فإن احتمال انتقال أمرابط سيكلف ما لا يقل عن 25 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحيفة، موضحة أن اسمه يوجد على ردارات أندية مثل أتلتيكو مدريد، الذي أعار للتو جواو فيليكس إلى تشيلسي ولديه مكان لـ "نجم المغرب واكتشاف البطولة".

وقالت الصحيفة: "أن المغرب نجح في تشكيل مجموعة من المواهب التي تمكنت معا من رفع قيمتها لتحريك سوق الانتقالات عن استحقاق"، مشيرة إلى أنه "بعد كأس العالم، سيبدأ أسود الأطلس الزئير أيضا في فترة الانتقالات". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-17
11:00 | 2023-01-17
08:02 | 2023-01-17
08:00 | 2023-01-17
05:00 | 2023-01-17
02:00 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website