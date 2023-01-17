الاتحاد الأسترالي للتنس يمنع رفع العلمين الروسي والبيلاروسي

منع الاتحاد الأسترالي للتنس المشجعين من رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة المفتوحة للعبة التي تشهدها البلاد بعد شكاوى من مشجعين أوكرانيين.

وانطلقت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين بمشاركة 20 لاعبا روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا، وكاميلا راكيموفا.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سُمح للمشاهدين في البداية إحضار الأعلام إلى ملبورن بارك بشرط ألا يتسببوا في "اضطراب".

وأضافت: "لكن المنظمين عكسوا هذا القرار يوم الثلاثاء بعد أن رفع المشجعون العلم الروسي خلال مباراة بين الأوكرانية كاترينا بايندل والروسية كاميلا راكيموفا". (سبوتنيك)