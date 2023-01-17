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رياضة

وثيقة تكشف ايجابية فحص المنشطات للاعب اردني.. ما علاقة طبيب أسنانه؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:02
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أظهرت عينة سحبها الاتحاد الأردني لكرة القدم إيجابية وجود المنشطات لدى لاعب المنتخب الأردني ونادي الوحدات، أحمد سريوة،

وأبدى سريوة استياءه الكبير للأخبار المتداولة والاتهامات التي وصفها بالباطلة في حقه، بعد تسريب نتيجة فحص المنشطات الذي أجراه اتحاد الكرة منذ 22 تشرين الأول من العام الماضي، خلال انطلاقة منافسات إياب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم.
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وقال سريوة في بيان رسمي إنه اضطر يوم 20-10-2022 إلى مراجعة طبيب الأسنان لاستكمال عملية زراعة أحد الأسنان المفقودة لديه، أي قبل لقاء الوحدات والعقبة في إياب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم، وعقب انتهاء العملية أوصى الطبيب المختص بضرورة حصول اللاعب على حقن (Lincocin و Dexamethasone وfootrex)، وهي لازمة لكل مريض يجري عملية جراحية في الفم بهدف تسكين الألم وإيقاف النزيف والحد من الالتهاب الحاصل.

وتابع اللاعب: "عندما خضنا اللقاء على ملعب تطوير العقبة في العقبة يوم 22-10-2022 تم سحب عينة فحص منشطات مني، لأفاجأ فيما بعد بأن العينة كانت نتيجتها إيجابية، حيث تم إبلاغي وإبلاغ إدارة نشاط الفريق، لأقدم في حينها تقارير طبية تؤكد صحة كلامي لاتحاد الكرة وتحديداً للجان الطبية التي وقفت على الموضوع مطولاً، وأكد المعنييون أن الحقنة يوجد بها مادة تمت للمنشطات بشكل ضئيل، ولكن لا يعلم بها أي لاعب، ولو علم لما عمل على أخذها تفادياً للوقوع في المحظور، في الوقت الذي قدم به أصحاب الاختصاص في اتحاد الكرة تطمينات للاعب".

وشدد سريوة في حديثه على أنه سيقدم كافة التقارير الطبية التي يمتلكها لأصحاب الاختصاص للتأكيد على خلو مسؤوليته من تناول أي مادة منشطات محظورة دولياً، في الوقت الذي استهجن به إخفاء اتحاد اللعبة للقضية منذ أشهر، والآن تم تسريبها لوسائل الإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما سبب له ولعائلته إرباكاً واضحاً.

من جانبه، نقل الصحافي الرياضي مفيد حسونه عن نواف سريوة، والد اللاعب، أن اللاعب استأنف لدى الفيفا في قضية تعاطي المنشطات.

وبين أن سريوة يسعى لتقديم كل ما يلزم من تقارير طبية علميه لتأكيد عدم مسؤوليته عن تناول ماده منشطة محظورة دوليا لتجنب عقوبة الايقاف والتي قد تمتد نحو عامين.

وأشار إلى أن اللاعب سلم اتحاد كرة القدم قبل عدة أسابيع ملف التقارير، وحصل على تطمينات من أصحاب الاختصاص باتحاد كرة القدم.
المصدر: العربية
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