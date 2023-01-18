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رياضة
بعد "عودة كهربا"... الزمالك: لن نترك حقنا
Lebanon 24
18-01-2023
|
05:00
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أكد المشرف على الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور، أن النادي المصري "لن يترك حقه" بعد مشاركة لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا" مع فريقه الحالي الأهلي، عقب إيقافه 6 أشهر.
وتألق كهربا مع الأهلي وقاده للفوز على سموحة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر، الثلاثاء، في أول ظهور له بعد انتهاء 6 أشهر كان موقوفا خلالها بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.
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وقال منصور: "سنقدم شكوى جديدة ضد كهربا بسبب مشاركته في مباراة الأهلي ضد سموحة"، لافتاً إلى أن طالعقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا مليوني دولار مع منعه من اللعب لحين السداد، وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب أوقف لمدة 6 أشهر".
وأضاف: "الاتحاد الدولي لم يصرح بأحقية كهربا في المشاركة، واتحاد الكرة طالب في الخطاب المنتشر عبر وسائل الإعلام بالالتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي".
وشدد على أن "لن نترك حق نادي الزمالك ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 شباط وستصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب".
وغاب كهربا عن المباريات منذ الصيف الماضي على خلفية إيقافه من المحكمة الرياضية الدولية التي قررت تغريمه مليوني دولار، بموجب شكوى الزمالك بشأن فسخ عقده من طرف واحد قبل الانتقال إلى أفيش البرتغالي ثم الأهلي.
ويواجه كهربا خطر تجدد الإيقاف ومضاعفة الغرامة ما لم يسددها قبل جلسة استماع أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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