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رياضة

ليفربول يتخطى ولفرهامبتون في "الإعادة"

Lebanon 24
18-01-2023 | 14:00
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تأهل ليفربول حامل اللقب إلى الدور الرابع من كأس إنكلترا، عقب فوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، في إعادة للمواجهة بينهما بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 2-2.

وحسب نظام البطولة، تعاد المباراة بين الفريقين في حال تعادلهما لتحديد هوية المتأهل، على أن تقام في المرة الثانية على ملعب الفريق الآخر.
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وسجل هدف الفوز للريدز الجناح الأيمن الشاب هارفي إليوت في الدقيقة 13.

ودخل ليفربول اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز، أمام برايتون وبرنتفورد.

والمفارقة أن الفريق الأحمر سيواجه برايتون نفسه مجددا في الدور الرابع على أرض الأخير.

وفي ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل المدير الفني يورغن كلوب في "أنفيلد"، قال المدرب الألماني هذا الأسبوع إنه لن يترك النادي ما لم يضطر إلى ذلك، ولمح إلى تغييرات في فريقه خلال الصيف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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