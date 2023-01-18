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رياضة

هل يقترب زيدان من تدريب "يوفنتس"

Lebanon 24
18-01-2023 | 11:00
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يقترب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، من العودة من جديد للتدريب.

وذكرت شبكة "تودوفيتشاخيس" الإسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تحرك بالفعل وتواصل مع زيدان من أجل التفاوض بشأن عودته للنادي، الذي تألق معه كلاعب، لتقلد منصب المدير الفني للفريق. (روسيا اليوم)
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