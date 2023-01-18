وصية للأسطورة بيليه كانت مفاجأة مدوية.. اعترف بسر أنكره طوال حياته!

كشفت وصية اللاعب البرازيلي الراحل بيليه، عن مفاجأة مدوية بعد أن اعترف فيها بسر أنكره طوال حياته.



وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية: "أنكر بيليه ابنته طوال حياته، لكنه شملها في وصيته التي تم فتحها بعد وفاته".

Advertisement



ويستمر ظهور تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، الذي توفي في أواخر الشهر الماضي.



ونفى بيليه دائما أنه والد "ساندرا ريغينا"، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.



ولكن بعد وفاته، فتحت وصيته التي شكلت مفاجأة، و"ترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم ساندرا ريغينا".



وبحسب الصحيفة، فإن ساندرا ريغينا ولدت عام 1964 بعد أن كانت والدتها، أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه.

وتوفيت ريغينا منذ 17 عاما، دون أن تعرف أن والدها سيعتبرها يوما ما واحدة من أبنائه، وفقا للصحيفة.



والتقى بيليه بأبناء ساندرا ريغينا قبل يوم من وفاته، وكانت إحدى أمنياته الأخيرة هي مقابلة أحفاده، غابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو وأوكتافيو فيلينتو نيتو. (الحرة)