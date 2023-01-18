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رياضة

لجنة "الرياضة" في نقابة المحامين.. لنشر الثقافة القانونية الرياضية

Lebanon 24
18-01-2023 | 12:06
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عقدت لجنة دراسة الأنظمة والقوانين الرياضيّة لدى نقابة المحامين في بيروت إجتماعها الأوّل، وتمّ الإتفاق بين الأعضاء على خطّة عمل واضحة وفعّالة تقوم على دراسة أنظمة وقوانين العديد من الإتحادات الأولمبيّة بهدف صياغة وتحضير إقتراح قانون" إنشاء مركز تحكيم رياضي".
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كما تمّ الإتفاق بين الأعضاء على التواصل مع الجهات الرسميّة بدءًا باللجنة الأولمبية اللبنانيّة مروراً بوزارة الشباب والرياضة والإتحادات الرياضيّة ولجنة الشباب والرياضة لدى مجلس النواب والمجمعات الرياضيّة الكبرى بالإضافة إلى وزارة الثقافة بهدف إرساء ونشر الثقافة القانونيّة الرياضيّة من خلال ورش العمل المشتركة التي قد تجري في نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع الجهات الرسميّة.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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