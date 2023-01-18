طريقة مبتكرة لتكريم ميسي.. أرجنتيني يقوم بما لا يتوقعه أحد! (صورة)

كرّم المزارع الأرجنتيني ماكسيميليانو سبيناتسي بطريقة مبتكرة مواطنه النجم ليونيل ميسي، بعد أن قاد منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واستعان المزارع سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبتات الذرة في الحفل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين، كي يظهر الذرة عند نموه على هيئة وجه النجم ليونيل ميسي.

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وقال سبيناتسي: "بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المنتخب بطلا للعالم، يسعدني أن أعبّر عن تقديري بزرع المحصول".

بدوره، قال المهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي، الذي صمّم الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور، إن "فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي خطرت لي تكريما له"، مشيراً إلى أن الرمز متاح لمن يرغب في تنفيذ نفس الفكرة".