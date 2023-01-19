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رياضة

صلاح قد يترك مركزه في ليفربول من أجل زميله المفضل!

Lebanon 24
19-01-2023 | 02:00
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يبدو أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي قد يضطر للتضحية بمركزه على الجناح الأيمن، من أجل اللاعب الشاب هارفي إليوت الذي وصل إلى النادي في 2019.
 
فخلال مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، تواجد صلاح على مقاعد البدلاء ضد وولفرهامبتون، فيما شغل إليوت مركز الجناح الأيمن بدلًا من مركزه المعتاد في وسط الملعب، وقدم أفضل أداء له منذ وصوله إلى ليفربول.
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أداء إليوت أمام وولفرهامبتون كان بمثابة تذكير على قدراته الفذة، وقد يؤثر ذلك على صلاح الذي يعد النجم الأول حاليًا في ملعب "أنفيلد".
وألقت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنكليزية الضوء على تواجد صلاح في مركز المهاجم الصريح خلال المباريات الأخيرة، بداية من الهزيمة المروعة ضد برايتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنكليزي، ثم عندما دخل إلى مباراة وولفرهامبتون من مقاعد البدلاء مساء الثلاثاء.
التغيير المستمر للخط الأمامي في ليفربول خلال الموسم الحالي لم يساعد صلاح في إظهار أفضل ما لديه، حيث وجدت الأندية المنافسة سهولة في السيطرة على "الملك المصري".

لكن كلما عانى صلاح، كان كلوب يضعه بالقرب من المرمى، في محاولة لزيادة تأثيره، ويبدو أن ذلك قد يتكرر بنقل صلاح إلى مركز المهاجم الصريح بشكل دائم، والاعتماد على هارفي إليوت في مركز الجناح الأيمن. (جول)
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