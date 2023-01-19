كم سيحصل باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض؟

يواجه فريق موسم الرياض نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الخميس، في مباراة ستشهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بصفته لاعبًا في نادي النصر.

وكشفت تقارير صحفية عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه نادي باريس سان جيرمان، من المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض، ضد فريق نجوم الهلال والنصر "فريق موسم الرياض".

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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن باريس سان جيرمان سيحصل على مبلغ قدره 8.8 ملايين جنيه استرليني، مقابل المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض.

وأكدت الصحيفة أن التركيز الكبير سيكون منصباً على ظهور رونالدو الأول في الملاعب السعودية، حيث سيحمل شارة قيادة فريق موسم الرياض. (جول)