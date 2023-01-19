ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في السعودية.. فهل تكون الأخيرة؟

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وستكون الأضواء مسلّطة اليوم الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض، لمتابعة المواجهة الودية بين نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، بقيادة "العالمي" رونالدو، وباريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً. تتأهب العاصمة السعودية الرياض، لاستضافة مواجهة تاريخية جديدة بين أسطورتي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين يعودان للواجهة العالمية مرة أخرى على شرف كأس موسم الرياض 2023.وستكون الأضواء مسلّطة اليوم الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض، لمتابعة المواجهة الودية بين نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، بقيادة "العالمي" رونالدو، وباريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً.



البرتغالي رونالدو استقر به الحال في النصر السعودي في صفقة ضخمة، بعد فسخ تعاقده مع نادي "الشياطين الحمر" مانشستر يونايتد، وشاءت الأقدار أن تكون مباراته الأولى في السعودية، أمام غريمه ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.







وخلال المواجهات السابقة التي كان نصفها في بطولة الدوري الإسباني، عندما كان رونالدو وميسي يلعبان في صفوف الريال والبارسا، حقق النجم الأرجنتيني 16 انتصاراً، مقابل 11 فوزاً لنظيره البرتغالي، وكان التعادل هو سيد الموقف في 9 لقاءات. وخلال المواجهات السابقة التي كان نصفها في بطولة الدوري الإسباني، عندما كان رونالدو وميسي يلعبان في صفوف الريال والبارسا، حقق النجم الأرجنتيني 16 انتصاراً، مقابل 11 فوزاً لنظيره البرتغالي، وكان التعادل هو سيد الموقف في 9 لقاءات.





ويتفوّق "البرغوث" بشكل طفيف في سباق الأهداف مع "صاروخ ماديرا" في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ميسي 22 هدفاً في مقابل 21 هدفاً لرونالدو.



ويتفوّق "البرغوث" بشكل طفيف في سباق الأهداف مع "صاروخ ماديرا" في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ميسي 22 هدفاً في مقابل 21 هدفاً لرونالدو.

وستكون هذه هي المواجهة الودية الأولى بين ميسي ورونالدو على مستوى الأندية، بعدما خاضا وديتين مع منتخبي بلديهما، حيث فاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كلاهما هدفاً واحداً في مرمى منتخب الآخر.