Advertisement

رياضة

ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في السعودية.. فهل تكون الأخيرة؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
19-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1030152-638097173621989964.jpg
Doc-P-1030152-638097173621989964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتأهب العاصمة السعودية الرياض، لاستضافة مواجهة تاريخية جديدة بين أسطورتي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين يعودان للواجهة العالمية مرة أخرى على شرف كأس موسم الرياض 2023.
Advertisement


وستكون الأضواء مسلّطة اليوم الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض، لمتابعة المواجهة الودية بين نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، بقيادة "العالمي" رونالدو، وباريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم حالياً.
 
شتائم بسبب رأسية رونالدو في تدريبات النصر السعودي "فيديو" - عرب ترند

البرتغالي رونالدو استقر به الحال في النصر السعودي في صفقة ضخمة، بعد فسخ تعاقده مع نادي "الشياطين الحمر" مانشستر يونايتد، وشاءت الأقدار أن تكون مباراته الأولى في السعودية، أمام غريمه ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.
 
تركي آل الشيخ يمنح كريستيانو رونالدو شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال أمام رفاق ليونيل ميسي - CNN Arabic



وخلال المواجهات السابقة التي كان نصفها في بطولة الدوري الإسباني، عندما كان رونالدو وميسي يلعبان في صفوف الريال والبارسا، حقق النجم الأرجنتيني 16 انتصاراً، مقابل 11 فوزاً لنظيره البرتغالي، وكان التعادل هو سيد الموقف في 9 لقاءات.
 
تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض | موقع المواطن الالكتروني للأخبار السعودية والخليجية والدولية


ويتفوّق "البرغوث" بشكل طفيف في سباق الأهداف مع "صاروخ ماديرا" في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ميسي 22 هدفاً في مقابل 21 هدفاً لرونالدو.

ما قصة صورة كريستيانو رونالدو وميسي التي نشراها معا على إنستغرام؟
 
وستكون هذه هي المواجهة الودية الأولى بين ميسي ورونالدو على مستوى الأندية، بعدما خاضا وديتين مع منتخبي بلديهما، حيث فاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كلاهما هدفاً واحداً في مرمى منتخب الآخر.
 
 
القنوات الناقلة لمباراة رونالدو وميسي.. هل هذا اللقاء الأخير بين الأساطير؟

وربما يشهد العالم الرقصة الأخيرة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني في مسيرتهما الكروية، إلا إذا انتقل النجم الأرجنتيني إلى الدوري السعودي.
 
 
جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟ | العربية Goal.com
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-01-19
04:23 | 2023-01-19
02:00 | 2023-01-19
23:33 | 2023-01-18
23:00 | 2023-01-18
16:00 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website