Advertisement

رياضة

بيان غامض.. الاتحاد القطري يوقف ويغرم نجوم العنابي دون الكشف عن السبب

Lebanon 24
19-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1030260-638097297007910827.jpg
Doc-P-1030260-638097297007910827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا غامضا قرر من خلاله إيقاف وتغريم لاعبي المنتخب الأول، دون توضيح أسباب الإيقاف، وذلك بعد مرور فترة على توديع العنابي لكأس العالم قطر 2022 مبكرا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بيانا رسميا، يعلن فيه عن قرارات انضباطية ضد لاعبي العنابي، بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إلى الأمانة العامة بالاتحاد، وجاءت القرارات كالآتي:
Advertisement

واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022-2023 فقد تقرر الآتي:

1- خصم 50% من راتب اللاعب عبد الكريم حسن وإيقافه لأجل غير مسمى، وتحذيره وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال قطري.

2- خصم 50% من راتب اللاعب بسام الراوي وتحذيره وتغريمه 100 ألف ريال قطري.

3- خصم 50% من راتب اللاعب محمد وعد وتحذيره وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري.

ولم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت الاتحاد القطري لكرة القدم، لاتخاذ تلك القرارات ضد لاعبي المنتخب القطري.

وأعلن نادي السد عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيا من الفريق، بسبب واقعة الرد على أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمه بسبب تواضع مستوى العنابي في مونديال 2022. 

وقدم منتخب قطر نتائج مخيبة للآمال، بعدما خسر جميع مبارياته بالمجموعة الأولى، ضمن منافسات مونديال 2022 الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره، ليتذيل المجموعة بلا نقاط. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:24 | 2023-01-19
11:00 | 2023-01-19
08:00 | 2023-01-19
05:00 | 2023-01-19
02:30 | 2023-01-19
02:00 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website