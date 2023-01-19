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رياضة

بطولة لبنان لكرة السلة.. الحكمة يتصدّر بفوز كبير على المريميين

Lebanon 24
19-01-2023 | 12:24
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إستعاد فريق الحكمة صدارة "سنيبس" بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه الكبير على مضيفه المريميين بفارق 43 نقطة، وبنتيجة (93-50)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في قاعة المركزية في جونية، ضمن الجولة الـ14 الثالثة اياباً. 
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وسجلّ كلّ من علي مزهر وسيرجيو الدرويش 17 نقطة، واضاف الاول 4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، والثاني 6 متابعات مع كرتين حاسمتين، ومن المريميين برز اندرو كوبلي بتسجيله 12 نقطة واضاف 5 متابعات.

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