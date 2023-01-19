العراق يتوّج بطل بكأس الخليج لكرة القدم

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توّج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم، في مدينة البصرة.وسجّل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.وأهدر لاعب خط الوسط العماني جميل سليم اليحمدي ركلة جزاء عند الدقيقة 82 حصل عليها زميله المهاجم صلاح اليحيائي. لكن صلاح اليحيائي عاد وسجل هدف التعادل بنفسه للأحمر العماني من ضربة جزاء في الوقت القاتل، عند الدقيقة السادسة الأخيرة المحتسبة بدلاً للضائع من الوقت الأصلي.