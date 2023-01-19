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رياضة
الفوز أو الرحيل.. فيريرا في "مأزق"!
Lebanon 24
19-01-2023
|
23:00
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أكدت تقارير صحافية رياضية، أن نادي الزمالك يفكر في إقالة المدير الفني للفريق البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة في الدوري المصري وخسارة الصدارة لصالح الغريم التقليدي الأهلي المصري.
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وتعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، هي الفرصة الأخيرة لفيريرا مع الزمالك، فلو استطاع الثعلب البرتغالي الانتصار على الأهلي في لقاء القمة فسيكون ذلك بمثابة قبلة الحياة لمسيرته مع الزمالك، أما إذا تعثر ولم يحقق نتيجة إيجابية خاصةً الهزيمة فسيكون الرحيل شبه أكيد.
هذا وأكد الإعلامي المصري هاني حتحوت، أن المدير الفني لفريق الهلال السعودي الأرجنتيني رامون دياز دخل ضمن ترشيحات الزمالك للمدير الفني الجديد لفريق الزمالك بالفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
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