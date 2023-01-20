لاعب إنكليزي شهير يلقى حتفه في حادث تصادم قاربين!

توفي لاعب كرة القدم الإنكليزي أنطون ووكز، الذي كان يلعب بفريق تشارلوت في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، في حادث قارب قرب ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.



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وسبق لووكز اللعب في صفوف الشباب لتوتنهام وبورتسموث في الدوري الإنكليزي. وتوفي ووكز البالغ من العمر 25 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، بحسب المعلومات الصادرة من تشارلوت، الذي يلعب بصفوفه منذ 2020.وسبق لووكز اللعب في صفوف الشباب لتوتنهام وبورتسموث في الدوري الإنكليزي.

وأعرب المدير الرياضي لنادي تشارلوت، زوران كرنيتا عن حزنه لرحيل ووكز، وقال: "نشعر بالصدمة إزاء فقدان أنطون ووكز، حقا لقد كان أبًا لا يصدق، وشخصًا محبًا وإنسانًا غير عادي".





ورغم أن ناديه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث المميت، الا أن صحيفة "ميامي هيرالد" أكدت أن ووكز أُصيب خلال اصطدام قاربين يوم الأربعاء قرب استاد "ميامي مارين". (win win)