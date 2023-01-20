Advertisement

رياضة

لاعب إنكليزي شهير يلقى حتفه في حادث تصادم قاربين!

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1030463-638097929446896757.jpg
Doc-P-1030463-638097929446896757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي لاعب كرة القدم الإنكليزي أنطون ووكز، الذي كان يلعب بفريق تشارلوت في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، في حادث قارب قرب ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.
وتوفي ووكز البالغ من العمر 25 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، بحسب المعلومات الصادرة من تشارلوت، الذي يلعب بصفوفه منذ 2020.
Advertisement



وسبق لووكز اللعب في صفوف الشباب لتوتنهام وبورتسموث في الدوري الإنكليزي.
وأعرب المدير الرياضي لنادي تشارلوت، زوران كرنيتا عن حزنه لرحيل ووكز، وقال: "نشعر بالصدمة إزاء فقدان أنطون ووكز، حقا لقد كان أبًا لا يصدق، وشخصًا محبًا وإنسانًا غير عادي".


ورغم أن ناديه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث المميت، الا أن صحيفة "ميامي هيرالد" أكدت أن ووكز أُصيب خلال اصطدام قاربين يوم الأربعاء قرب استاد "ميامي مارين". (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-20
05:00 | 2023-01-20
23:00 | 2023-01-19
16:00 | 2023-01-19
14:00 | 2023-01-19
12:24 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website