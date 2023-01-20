التكريم الأول في السعودية.. رونالدو رجل مباراة كأس موسم الرياض

رغم خسارة نجوم الهلال والنصر لودية كأس موسم الرياض، إلا أن قائدهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.







Advertisement



وعقب نهاية المباراة، سلم وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، "الدون"، جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعدما أحرز هدفين من أصل أربعة سجلها فريقه. وخسر الفريق السعودي المباراة بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.وعقب نهاية المباراة، سلم وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، "الدون"، جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعدما أحرز هدفين من أصل أربعة سجلها فريقه.