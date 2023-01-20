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رياضة

التكريم الأول في السعودية.. رونالدو رجل مباراة كأس موسم الرياض

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:00
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رغم خسارة نجوم الهلال والنصر لودية كأس موسم الرياض، إلا أن قائدهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

 
وخسر الفريق السعودي المباراة بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.
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وعقب نهاية المباراة، سلم وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، "الدون"، جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعدما أحرز هدفين من أصل أربعة سجلها فريقه.
 
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وتعد هذه المباراة هي الأولى لكريستيانو في المملكة بعد انضمامه للنصر في مطلع الشهر الجاري، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.


يذكر أن هذه أول مباراة يلتقي بها رونالدو مع ميسي منذ ديسمبر 2020، وقتما قاد الدون يوفنتوس الإيطالي للفوز أمام رفاق ليو في برشلونة الإسباني، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. (جول)
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