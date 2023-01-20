رونالدو يرشح أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل

بدأ الاتحاد البرازيلي بالبحث عن مدرب جديد للمنتخب الأول، وذلك بعد رحيل المدرب تيتي، عقب توديع السامبا لمونديال قطر من دور الثمانية على يد كرواتيا.

وكشفت التقارير أن الظاهرة رونالدو سيشارك في عملية اتخاذ القرار، بشأن عملية اختيار المدرب الجديد.

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وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الاختيار الأول لرئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز، هو لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.

في الوقت نفسه، رأى الظاهرة رونالدو أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، هو الخيار الأنسب لتدريب البرازيل.





يذكر أن أنشيلوتي يعد أول مدرب ينجح في التتويج بجميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.