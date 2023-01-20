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رياضة
حبس لاعب كرة قدم شهير... ماذا فعل؟ (صورة)
Lebanon 24
20-01-2023
|
08:00
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عاقبت محكمة جنح الهرم في مصر، لاعب نادي الزمالك إسلام جابر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي.
وكانت سيدة مصرية تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة، اتهمت فيه جابر بالزواج منها عرفيا في 5 آذار الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
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وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي، لرفض اللاعب إثبات النسب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (العربية)
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