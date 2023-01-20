14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رغم الفوز... غوارديولا "غاضب"!
Lebanon 24
20-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انقلب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على لاعبيه بعد افتقارهم للحماس، وقال إن الجماهير كانت "صامتة" في احتجاج استثنائي رغم الانتفاضة الرائعة والفوز 4-2 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس.
Advertisement
وأنهى سيتي الشوط الأول متأخرا 2-0 باستاد الاتحاد، وبدا في طريقه للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري لأول مرة منذ 2018، لكنه انتفض في الشوط الثاني ليفوز بفضل ثنائية رياض محرز وهدفي خوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.
وقلص سيتي الفارق إلى 5 نقاط مع أرسنال الذي يواجه مانشستر يونايتد الأسبوع القادم، لكن غوارديولا لم يكن سعيدا.
وقال المدرب الإسباني: "غابت الرغبة والحماس لتحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى، جماهيرنا كانت صامتة لمدة 45 دقيقة، كنا بعيدين تماما عن الفريق الذي نحن عليه. العديد من الأمور كانت غائبة".
وتابع: "الأمر لا يتعلق بلاعب واحد بل بكل اللاعبين، كل من كانوا على أرض الملعب وسرعان ما أدركنا أننا بحاجة للعودة. يجب على الجماهير دعمنا وطلب المزيد والصراخ. اليوم كنا محظوظين لكنك لا تعود عندما يتكرر الأمر للمرة التاسعة أو العاشرة".
وأضاف: "أريد رؤية رد الفعل من الجميع، من اللاعبين والطاقم. نحن فريق سعيد، لكني لا أريد فريقا سعيدا، أريد الفوز على أرسنال لكنه سيدمرنا لو لعبنا بهذه الطريقة وسيفوز علينا".
ولم يتوقف غوارديولا عند هذا الحد، وهاجم المنتقدين الذين تحدثوا عن أن فترته في إنجلترا ستكون فاشلة إذا لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه بلقب الدوري 4 مرات.
وتابع: "حققنا الكثير من النجاحات، لكن هناك من يقول 'لا إنه فاشل كونه لم يفز بلقب دوري الأبطال وهذا هراء".
وذكر: "فزنا بالعديد من الألقاب. في هذا البلد ما الذي يعنيه الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين في مناسبتين والأداء الذي نقدمه والثبات في مواجهة ليفربول؟ ما هو معنى النجاح؟".
وأضاف: "فزت بالكثير، وهذا يعني أنني أرى أشياء لم يراها البعض لأنهم ليسوا هنا. لكني أراها". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:46 | 2023-01-20
20/01/2023 09:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
05:42 | 2023-01-20
20/01/2023 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:07 | 2023-01-20
20/01/2023 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ عند الصرّافين.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ عند الصرّافين.. ماذا حصل مؤخراً؟
07:44 | 2023-01-20
20/01/2023 07:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-01-20
رونالدو يرشح أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل
11:00 | 2023-01-20
كيف عبّر ميسي عن شعوره لمواجهة رونالدو؟ (فيديو)
08:00 | 2023-01-20
حبس لاعب كرة قدم شهير... ماذا فعل؟ (صورة)
05:00 | 2023-01-20
التكريم الأول في السعودية.. رونالدو رجل مباراة كأس موسم الرياض
02:00 | 2023-01-20
لاعب إنكليزي شهير يلقى حتفه في حادث تصادم قاربين!
23:00 | 2023-01-19
الفوز أو الرحيل.. فيريرا في "مأزق"!
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
21/01/2023 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
21/01/2023 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
21/01/2023 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact