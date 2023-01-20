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رياضة

ما سبب إعتقال داني ألفيش في برشلونة؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 23:00
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أكدت شرطة برشلونة اعتقال داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي. ونفى ألفيس هذه المزاعم في وقت سابق.

وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في كانون الاول الماضي.
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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيش، لاعب بوماس المكسيكي حاليا، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهى.

وأقر ألفيش بأنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال لصحفيين: "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة. كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا". (سكاي نيوز)



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