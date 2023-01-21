بعد اعتقاله.. نادي بوماس أونام المكسيكي يصدم داني ألفيس

تلقى المدافع البرازيلي داني ألفيس صدمة جديدة، بعد ساعات من اعتقاله في برشلونة بداعي اعتدائه الجنسي ضد امرأة شابة.





فقد أعلن نادي بوماس أونام المكسيكي، أمس الجمعة، فسخ تعاقده مع ألفيس.

Advertisement

وقال رئيس النادي ليوبولدو سيلفا، خلال مؤتمر صحفي: "قررنا فسخ عقد ألفيس بدءا من اليوم، بناء على المعلومات القادمة إلينا وبعد اعتقال اللاعب في إسبانيا".

وكان ألفيس ألقي القبض عليه من قبل شرطة برشلونة، وبعد الإدلاء بأقواله تم إيداعه السجن بتهمة الاعتداء الجنسي، بحق امرأة في حمام داخل ملهى ليلي بنفس المدينة يوم 30 كانون أول الماضي.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها "فتحت تحقيقا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم" من دون ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر مطلع لفرانس برس أن هذا الاتهام يطال ألفيس.

وأوضح ناطق باسم الشرطة الكتالونية: "لقد جاء هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس، أحد أحياء برشلونة، حيث تم استدعاؤه، وتم اعتقاله وهو في طريقه إلى محكمة العدل في برشلونة". (روسيا اليوم)