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رياضة

ضربة قاتلة.. خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس والسبب؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:00
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري المحلي، بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير في البيانات المالية للنادي.
وقرّرت المحكمة الفيدرالية لاتحاد كرة القدم الإيطالي أيضا، إيقاف بعض المسؤولين في إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي الذي سيتم إيقافه لمدة عامين، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.
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وتم إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنهام حاليًا والسابق ليوفنتوس لمدة سنتين ونصف بسبب القضية، بالإضافة لإيقاف ماوريتسيو أرّيفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين، وفيدريكو كيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام وأربعة أشهر.

كما سيتعرّض بافيل نيدفيد نائب الرئيس السابق للإيقاف لمدة ثمانية أشهر. 
 
 
وكان يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" برصيد 15 نقطة، ليتراجع إلى المراكز العاشر على سلم الترتيب، ويخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدور الأوروبي. (bein sports)
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