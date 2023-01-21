هل ينتقل ميسي للدوري السعودي؟

أكد السكرتير العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، رغبة الاتحاد في رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوما ما في دوري المحترفين السعودي.





وقال إبراهيم القاسم لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حتى الآن، لا نعلم شيئا عن إمكانية انتقال ميسي للدوري السعودي، رغم أنني لا أخفي رغبة الاتحاد في رؤية ليونيل يوما ما في دوري المحترفين السعودي".

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وأضاف: "الاتحاد السعودي يعمل دائما للارتقاء بمستوى الكرة السعودية، وبالطبع نود أن نرى ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا، لكن في الحقيقة، لا نعلم شيئا عن إمكانية حدوث ذلك في الوقت الحالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسائل تعني أن ميسي لم يتلق بعد عرضا رسميا من الدوري السعودي، وأن سان جيرمان يبقى الأكثر جدية في تجديد عقده.

وقالت الصحيفة: "لقد اتفق خورخي ميسي وكيل أعمال النجم الأرجنتيني على كل شيء ويبقى إتمام التفاصيل الأخيرة مثل الإعلان الرسمي الذي لا يبقى بعيدا ولكنه ليس وشيكا". (روسيا اليوم)