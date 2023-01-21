قرعة كأس ملك إسبانيا: "ديربي" ناري بين قطبي مدريد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عن "ديربي" تجمع قطبي العاصمة مدريد الكروي بين الريال وأتلتيكو مدريد.



وستقام مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

Advertisement



وأوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة نادي ريال سوسييداد، وستقام المباراة بينهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".



وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي:



ريال مدريد - أتلتيكو مدريد



أوساسونا - إشبيلية



فالنسيا - أتلتيك بيلباو



برشلونة - ريال سوسييداد.





وستقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من جولة واحدة، حيث ستقام على ملعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة. (جول)