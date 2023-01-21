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رياضة

سيناريو وحيد ينقل زياش إلى برشلونة.. ما هو؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:00
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يبحث النجم المغربي حكيم زياش، مهاجم تشيلسي، عن ناد جديد للانتقال إليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وفي وقت سابق، زعمت تقارير صحفية، أن زياش عرض خدماته على برشلونة في كانون الثاني الحالي.
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وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن زياش كان أحد الخيارات بالفعل أمام إدارة برشلونة، لتعويض رحيل ممفيس ديباي مؤخرا إلى أتلتيكو مدريد، لكنها فضلت المراهنة على فيران توريس في النصف الثاني من الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي منفتح على رحيل زياش، ويوافق على إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، تتضمن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.
في المقابل، يرفض البارسا الصفقة التبادلية ويرحب فقط بتبادل اللاعبين على سبيل الإعارة، وعبر صفقتين منفصلتين لتحقيق متطلبات قانون اللعب المالي النظيف.

وتألق زياش مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، وقاده لتحقيق المركز الرابع في البطولة. (كوورة)
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