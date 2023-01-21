موقعة ليفربول وتشلسي تنتهي بالتعادل

واصل ليفربول وتشلسي مستواهما السيء وتعادلا بدون أهداف، يوم السبت، باستاد أنفيلد في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وبدا أن تشلسي انتزع التقدم في الدقيقة الثالثة عندما هز كاي هافرتس الشباك من مدى قريب، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء هدف اللاعب الألماني بداعي التسلل.

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ووضح افتقار ليفربول للثقة حيث سعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ولم يقدم سوى فرصة من الوافد الجديد كودي جاكبو في الشوط الأول.

وأشرك تشلسي الوافد الجديد ميخايلو مودريك بعد الاستراحة وقدم اللاعب الأوكراني أداء جيدا، لكن الفريق الضيف اكتفى بالحصول على نقطة واحدة ليظل في المركز العاشر خلف ليفربول بمركزين.

وبقي ليفربول للمباراة الثالثة تواليًا من دون فوز، ليتساوى الفريقان برصيد 29 نقطة، مع أفضلية الأهداف للريدز الذي يحتل المركز الثامن مؤقتًا، بينما يأتي تشلسي عاشرًا.



ويبتعد الفريقان بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا.