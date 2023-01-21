زياش عرض نفسه على برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب المغربي حكيم زياش، "عرض نفسه" على نادي برشلونة الإسباني، سعيا للانتقال من تشلسي الإنكليزي، وذلك "خشية من صيف مزدحم بالانتقالات".وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جناح تشلسي ونجم المنتخب المغربي، حكيم زياش، "عرض خدماته على برشلونة، لأنه "يخشى أن يتراجع بالنسبة لخيارات الجهاز الفني، وأن يبقى على دكة البدلاء، مع إقبال تشلسي على ضم لاعبين جدد".وشارك اللاعب المغربي الدولي في 5 مباريات فقط في جميع مسابقات تشلسي حتى الآن هذا الموسم، وتبدو فرصه محدودة أكثر بفضل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، التي تعاقد خلالها مع 6 لاعبين.وقبل نافذة يناير، كانت هناك بالفعل الكثير من المنافسة بين اللاعبين في تشلسي، حيث يتنافس رحيم سترلينغ وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش للمشاركة في المباريات منذ بدايتها.