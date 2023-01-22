"البريميرليغ"... طائرة مسيرة توقف مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا

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توقفت مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" بين ساوثهامبتون وأستون فيلا لفترة وجيزة بعد تحليق طائرة مسيرة حول ملعب "سانت ماري" قبل نهاية الشوط الأول يوم السبت.وأمر الحكم مايكل سالزبوري جميع اللاعبين بمغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وانتظر حكام المباراة بالقرب من النفق.وبعد وقت قصير، اختفت الطائرة المسيرة واستؤنف اللعب.تجدر الإشارة إى أن حادثة مماثلة وقعت قبل عام في لندن عندما تم تعليق المباراة لنحو 20 دقيقة في النصف الأول من مباراة الدوري بين برينتفورد وولفرهامبتون بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.